Nzola: “Non sono mai stato così bene fisicamente. In Coppa d’Africa voglio essere capocannoniere”

22/12/2025 | 17:09:43

Nzola ha parlato in una intervista a Footmercato della sua avventura con il Pisa: “Non mi sono mai sentito così bene da quando ho iniziato a giocare ad alto livello. Fisicamente mi sento davvero bene. Quando ho lasciato Lens mi sono preparato bene, anche se non ho fatto il ritiro di inizio stagione. Ho fatto attenzione a come mangiavo, a come dormivo e in ogni allenamento mi davo al massimo. È questo che fa sì che oggi io sia al top. L’adattamento è stato perfetto. Sono andato d’accordo con tutti. I giocatori mi hanno messo subito a mio agio. Inoltre conoscevo già bene la Serie A, sia i giocatori sia il modo di giocare delle squadre e l’intensità del campionato. Non ho avuto bisogno di riadattarmi, è avvenuto tutto in modo naturale. È come se tornassi a casa e continuassi il mio percorso. Coppa d’Africa? Penso che gli obiettivi siano finire capocannoniere della competizione e portare la squadra il più lontano possibile”.

foto facebook pisa