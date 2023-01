Nzola: “Mi trovo bene con Gotti. Ho cercato di sistemare ciò che non andava bene fuori dal campo”

Durante l’intervista concessa a Dazn, M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione in corso, che lo ha visto realizzare già 9 reti: “La squadra sta lavorando bene, ogni partita cerchiamo di fare il meglio e ottenere più punti possibile“. E su Gotti: “Mi trovo bene, abbiamo un buon rapporto. Mi dà tanta fiducia ed io cerco di ripagarlo in campo. Cosa mi chiede? Di giocare senza pensare, di far vedere quello che posso fare senza fermarmi”.

Poi ha proseguito parlando dei cambiamenti rispetto la scorsa stagione: “Ho avuto tempo anche per me l’anno scorso di pensare, di conoscermi un po’ di più e la squadra, i compagni mi hanno aiutato tanto, abbiamo parlato, mi hanno detto che posso fare grandi cose. Mi aiutano e cerco di dare sempre di più anche per loro. Se ripeterei tutto ciò che ha fatto anno scorso? Bella domanda… Sicuramente qualcosa, sia dentro che fuori dal campo, lo cambierei. Ho cercato questa stagione di sistemare ciò che non andava bene anche fuori dal campo”.



Foto: Instagram Spezia