Nzola il giorno dopo la follia: rosso diretto dopo 16′ dal suo ingresso

Sconfitta amara nella serata di ieri per il Lens che esce a testa bassa per 3-1 contro il Nantes. A rendere il tutto ancora più pesante è stata l’espulsione di Nzola. L’attaccante di proprietà della Fiorentina, infatti, ha letteralmente perso la testa. Entrato al 54′ di gioco, il classe ’96 ha rimediato un rosso diretto per aver tirato, in un momento di frustrazione, il pallone addosso all’arbitro. Il direttore di gara a quel punto non ha esitato e l’ha spedito direttamente sotto la doccia. Un gesto ingenuo quello del 28enne che ha condannato la sua squadra alla sconfitta in un momento in cui sembrava che tutto si potesse riaprire.

FOTO: Instagram Nzola