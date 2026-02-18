Nzola: “Ho subito scritto a Laurienté, mi ha parlato un po’ del Sassuolo. L’ambiente neroverde è tranquillo”

18/02/2026 | 18:01:27

Il nuovo attaccante del Sassuolo, M’Bala Nzola, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Ho iniziato a giocare in Francia, c’è una squadra che si chiama Saint Julien les villas. Ho fatto scuola a calcio lì 5-6 anni prima di andare via. Ho fatto un anno in Portogallo, tipo Under 19, però ero con la prima squadra. E poi un giorno non volevo più rimanere in Portogallo. C’era una persona che mi aiutava e io le ho detto basta, torno in Francia. Poi lui mi ha detto ‘no, se torni in Francia ti conosco, non avrai più voglia di giocare a calcio. Cosa farai nella tua vita?’ Ho detto dai, non lo so, però io voglio tornare in Francia. Poi mi ha detto no, no, vieni, andiamo in Italia. Poi siamo andati in Italia. Mi ricordo avevo fatto una prova a Perugia. Poi non lo so, mi hanno detto no, ma sei troppo giovane. E poi anche lì ho detto dai, vado via. E c’è uno che mi ha chiamato e mi ha detto vieni a Francavilla Fontana. Io ho sempre detto che sarei arrivato dove volevo arrivare in Serie A. Non sapevo quando, però dentro di me sapevo che un giorno sarebbe successo. Il mio arrivo al Sassuolo? Il mio procuratore mi ha detto che stava parlando con il club. Ho subito scritto a Laurienté, perché ci sentiamo ogni tanto, e mi ha parlato un po’ del Sassuolo. Guardando un po’ le partite ho conosciuto il club molto bene, ho visto la squadra giocare, a me piacciono le squadre che giocano così, quindi ho avuto la voglia di venire qua. L’ambiente neroverde? È un ambiente tranquillo, il mister è una persona tranquilla, anche i giocatori mi hanno fatto sentire che non devo avere pressione, quindi di stare tranquillo”.

Foto: Instagram Sassuolo