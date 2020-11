Nzola: “Abbiamo meritato di vincere. Ho sempre sognato di fare gol in Serie A”

Doppietta al Benevento e miglior in campo: stiamo parlando di M’Bala Nzola che ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante dello Spezia: “Sono molto felice per questi tre punti e per i primi gol in Serie A. Sono arrivato allo Spezia dopo tanto lavoro, ma devo continuare a crescere. Un mio sogno era quello di segnare in Serie A fin da quando ero bambino. Abbiamo giocato bene e abbiamo meritato la vittoria, chi ha giocato oggi ha dimostrato di poterci stare in massima serie”.

Foto: twitter Spezia