Ufficiale: il Manchester City cede Nypan al Middlesbrough

19/08/2025 | 13:30:44

Il Manchester City ha ceduto in prestito biennale il centrocampista classe 2006, Sverre Nypan, al Middlesbrough. Il comunicato del club del North Yorkshire: “La giovane stella norvegese Sverre Nypan si è unito al club con un prestito biennale. Il promettente centrocampista adolescente arriva a Teesside appena un mese dopo essere stato acquistato dal Manchester City dal Rosenborg per una cifra riportata di 12,5 milioni di sterline. Il diciottenne ha firmato un contratto quinquennale con i giganti della Premier League ed è stato recentemente nominato tra i migliori giocatori al mondo della sua età da un quotidiano britannico. Internazionale giovanile norvegese a tutti i livelli, Sverre ha iniziato la sua carriera con il Rosenborg, segnando 14 gol in 70 presenze con il club. Sverre ha incontrato i tifosi del Boro per la prima volta al Riverside lunedì, firmando autografi durante la sessione di allenamento aperta annuale del club. È il quinto acquisto dell’estate, dopo Alfie Jones, Callum Brittain, Abdoulaye Kante e Sontje Hansen“.

Foto: X Middlesbrough