Il New York Times ha raccontato che ci sarebbero fasi avanzate di dialogo tra CONMEBOL e UEFA per mettere in piedi una sfida tra i campioni d’Europa, l’Italia, e quelli d’America, l’Argentina, per ricordare la vita di Diego Armando Maradona. Il giornalista della testata newyorkese, Tariq Panja, ha aggiunto che la partita verrebbe giocata proprio al Maradona di Napoli.