Ufficiale: l’Hellas Verona cede Nwachukwu al Livorno
14/08/2025 | 12:00:10
Attraverso un comunicato presente sul proprio sito ufficiale, l’Hellas Verona ha annunciato la cessione in prestito del calciatore Samuel Nwachukwu al Livorno. Di seguito la nota del club: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto – in prestito a Unione Sportiva Livorno 1915 – il diritto alle prestazioni sportive del difensore Samuel Nwachukwu, fino al 30 giugno 2026. Hellas Verona FC saluta Samuel e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale”.
Foto: Hellas Verona