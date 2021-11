Nuovo San Siro, parla Sala: “Niente più incertezze. Abbiamo fatto dei grandi passi avanti”

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato in merito alla realizzazione del nuovo San Siro. Ecco le sue parole rilasciate durante le celebrazioni del 4 novembre ai microfoni di Sky: “Sulla delibera per decretare l’interesse pubblico sul progetto del nuovo stadio di San Siro la Giunta comunale sta lavorando e l’approvazione se non è domani, sarà venerdì prossimo. Credo che a questo punto, per come è stata formulata la cosa, noi non abbiamo più grandi incertezze. Credo vada spiegata bene, anche alla cittadinanza e a tutto il mondo della politica. Penso che per come siamo partiti due anni fa, abbiamo fatto dei grandi passi avanti e a mio giudizio il fatto di essere riuscito a riportare le squadre al rispetto dell’indice volumetrico del Pgt è una cosa molto positiva“.

Foto: Twitter Sala