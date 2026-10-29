Nuovo San Siro, lo stadio si chiamerà “Generali stadium”

29/10/2026 | 18:56:51

Emergono nuovi dettagli riguardo alla futura casa di Inter e Milan. L’impianto che ospiterà le due milanesi si chiamerà “Generali stadium”. L’annuncio è stato dato nel corso di un briefing al Castello Sforzesco di Milano: il nuovo impianto ha già venduto i naming rights. Lo stadio avrà forma di un catino, posizionato su un podio che lo sopraeleverà. L’esterno avrà forma diagonale e avrà nome della compagnia di assicurazioni italiana ben visibile all’esterno.

Foto: Twitter ufficiale Inter