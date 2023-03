Nuovo record per Ronaldo: con la gara di stasera diventa il giocatore con più presenze in tutte le Nazionali

Serata con un nuovo record per Cristiano Ronaldo e il Portogallo. L’asso ex Juve e Real Madrid, ha toccato le 197 presenze con la maglia della Nazionale lusitana.

Numeri straordinari che lo portano in vetta alla classifica all time di presenze in tutte le Nazionali. Il portoghese supera il kuwaitiano Bader Al-Mutawa, giocatore ancora in attività e che ha la possibilità di migliorare il record a sua volta.

Foto: Instagram Ronaldo