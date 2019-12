Nuovo record per Guardiola: 100 vittorie in Premier in 134 gare

Nuovo record per Pep Guardiola: il tecnico del Manchester City, battendo lo Sheffield United in serata, ha raggiunto quota 100 vittorie in Premier League in 134 gare. Il catalano ha tagliato questo traguardo prima a José Mourinho: il portoghese raggiunse i 100 successi dopo 142 partite. Ai tifosi del City, però, in questo momento le statistiche importano poco…

Foto: Twitter Guardiola