Nuovo record per Cristiano Ronaldo: raggiunta quota 500 gol nei campionati

Cristiano Ronaldo si sta prendendo anche l’Arabia Saudita. Dopo le prime uscite opache, la stella portoghese si è sbloccato e sembra non volersi più fermare. E oggi ha raggiunto un nuovo traguardo. Il portoghese ha già calato la doppietta nei primi 53 minuti della sfida contro l’Al-Wahda, superando quota 500 gol (502 per il momento) segnati calcolando solo le partite giocate in campionato in carriera.

Foto: Twitter Al Nassr