Nuovo record per CR7: 175 presenze in Champions, superato Maldini. L’obiettivo è Casillas

Nuovo record per Cristiano Ronaldo. Ieri sera, contro l’Atletico Madrid allo Stadium, il portoghese ha raggiunto quota 175 presenze in Champions League superando Paolo Maldini come numero di presenze nelle competizioni UEFA. Ora il fuoriclasse di bianconero è al secondo posto nella classifica di tutti i tempi, dietro solo all’ex compagno Iker Casillas che comanda con 188 gettoni. A seguire la classifica:

188: Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

175: Cristiano Ronaldo (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

174: Paolo Maldini (AC Milan)

173: Xavi Hernández (Barcelona)

171: Pepe Reina (Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern München, AC Milan)

165: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris Saint-Germain)

163: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, Internazionale Milano, AC Milan)

161: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

160: Javier Zanetti (Internazionale Milano)

159: Ryan Giggs (Manchester United)

155: Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain)

150: Jamie Carragher (Liverpool)

Foto: Juventus Twitter