Nuovo presidente Lega Pro, è iniziata l’assemblea elettiva: Vulpis contro Marani

La Lega Pro deve eleggere il nuovo presidente, è corsa a due tra Marcel Vulpis e Matteo Marani. Da pochi minuti, come comunicato sugli account social ufficiali, è iniziata l’assemblea elettiva in cui emergerà un solo nome che guiderà la terza serie del calcio italiano. Vulpis, fino ad oggi, ha ricoperto il ruolo ad interim in seguito alle dimissioni di Francesco Ghirelli.

++ Iniziata l'Assemblea Elettiva di #LegaPro per eleggere il nuovo Presidente++ 📍Coni pic.twitter.com/AFK6HCA2G3 — Lega Pro Official (@LegaProOfficial) February 9, 2023

Foto: Twitter ufficiale Lega Pro