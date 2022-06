Nuovo premio per Cristiano Ronaldo: il gol della stagione del Manchester United è suo

Dopo aver vinto il premio come miglior giocatore dell’anno, Cristiano Ronaldo ha ottenuto anche il secondo Award assegnato in casa Manchester United, quello per il Goal of the Season. La rete premiata è quella realizzata lo scorso 12 marzo contro il Tottenham, quando i Red Devils vinsero 3-2 tra le mura amiche. Chi mise a segno le altre due marcature? Domanda stupida, Cristiano Ronaldo.

✌ An awards double for @Cristiano! Sir Matt Busby Player of the Year ☑

Goal of the Season 🆕#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 5, 2022

Foto: Twitter Manchester United