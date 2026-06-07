Nuovo malore per Eriksen: collassa in campo in Danimarca-Ucraina, è cosciente e sta bene
07/06/2026 | 20:27:12
Ancora paura per Christian Eriksen, l’ex Inter si è toccato il petto e poi accasciato durante l’amichevole con l’Ucraina. Il centrocampista della Danimarca si è ripreso dopo i soccorsi in campo durante il test amichevole contro l’Ucraina. La Federcalcio danese ha diffuso una nota spiegando che il calciatore “è cosciente”. La partita è stata comunque annullata al 79′, cioè quando l’ex giocatore dell’Inter si è sentito male.
foto x danimarca