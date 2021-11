Nuovo lutto in casa Empoli, si è spenta la madre del giovane Mattia Viti

A pochi giorni dalla morte del fratello di mister Aurelio Andreazzoli, l’Empoli viene colpito da un altro lutto.

La società toscana, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto porgere le sue condoglianze al giovane difensore Mattia Viti per la perdita della mamma: “Il presidente Fabrizio Corsi, i dirigenti, l’allenatore, la squadra, lo staff e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno al calciatore Mattia Viti in questo momento di grande dolore per la prematura e improvvisa scomparsa della mamma Daniela”.

Alfredo Pedullà e la sua redazione si aggiungono alle condoglianze.

Empoli Football Club esprime la propria solidarietà e la propria vicinanza a Greta Beccagliahttps://t.co/j96uC54jAC — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) November 28, 2021

Foto: logo Empoli