Nuovi scontri tra tifosi: a Belo Horizonte muore un 25enne

Altri scontri tra tifosi dopo i terribili eventi in Messico con almeno 15 morti. Questa volta i fatti sono avvenuti in Brasile, con un bilancio di un morto e un numero imprecisato di feriti, tra i quali uno in gravi condizioni. Teatro degli scontri, a colpi di bastoni e armi da fuoco, Belo Horizonte, in occasione della stracittadina fra Atletico Mineiro e Cruzeiro. La vittima, secondo quanto hanno reso noto le forze dell’ordine, sarebbe un uomo di 25 anni tifoso del Cruzeiro, raggiunto da un proiettile all’addome che ne ha provocato la morte poco dopo il ricovero in ospedale.

FOTO: Sito Cruzeiro