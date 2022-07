Nuovi introiti per il Barcellona: ceduto un altro 15 % dei diritti tv

Il Barcellona stringe il secondo accordo con Sixth Street per la cessione del 15% dei diritti tv per i prossimi 25 anni. Lo scorso giugno il club sblocco il mercato proprio grazie all’accordo con Sixth Street per il 10% dei diritti in cambio di 207 milioni di euro. Questa volta dopo il comunicato ufficiale si legge di un nuovo accordo che prevede il 15% dei diritti tv. Secondo il Mundo Deportivo con questo nuovo accordo il club incasserà circa 320 milioni di euro. Grazie a questi i nuovi acquisti verranno ufficializzati e iscritti.

Joan Laporta ha così commentato: “Continuiamo a portare avanti la nostra strategia e siamo lieti di aver completato questo ulteriore accordo con Sixth Street che ci fornisce un aumento significativo della nostra solidità finanziaria. Nelle ultime settimane, noi e Sixth Street ci siamo impegnati e collaborato con una comprensione condivisa di ciò che cerchiamo di realizzare per la nostra organizzazione e non vediamo l’ora di una grande partnership a lungo termine”.

Foto: Twitter Barcellona