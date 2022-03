Nuovi guai per il Psg: Messi ha l’influenza, probabile assenza col Monaco

Non accenna a decollare l’avventura parigina di Lionel Messi. L’argentino aveva saltato la seduta d’allenamento di venerdì, destando preoccupazioni sulle sue condizioni. Oggi è arrivata una nota ufficiale del Psg, in cui viene resa nota la probabile indisponibilità dell’ex Barcellona in vista della gara col Monaco: “Lionel Messi nelle ultime 48 ore è stato con la squadra medica a causa di un’influenza”.

FOTO: Twitter Psg