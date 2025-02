Nuovi esami per Kean: Palladino incrocia le dita

Non di certo un buon momento in casa Fiorentina. La Viola, infatti, ha perso le ultime tre gare, facendo diventare un lontano ricordo la squadra che è riuscita a battere Lazio, Genoa e Inter nel giro di dieci giorni. Ad aggiungersi a ciò è stato lo spavento per la ginocchiata presa da Kean nella partita contro l’Hellas Verona, persa per 1-0 dalla formazione di Palladino, che lo ha costretto a lasciare il campo in ambulanza. Nonostante l’esito negativo degli esami in ospedale, il bomber della compagine toscana dovrà svolgere altri esami nei prossimi giorni che lo costringeranno, con tutta probabilità, a saltare il prossimo appuntamento di campionato contro il Lecce. Solo al termine di questi ultimi si saprà di più in merito alla data di rientro del classe 2000, con Raffaele che spera di averlo a disposizione il prima possibile.

FOTO: Instagram Kean