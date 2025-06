Nuovi contatti diretti tra l’Arsenal e gli agenti di Hato

20/06/2025 | 14:03:28

L’Arsenal non molla in direzione Jorrel Hato. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, ci sono stati nuovi contatti tra gli agenti del terzino dell’Ajax e i Gunners. L’Arsenal ci aveva provato per Hato già a gennaio, ma non c’erano margini per arrivare alla definizione della trattativa. Adesso si può insistere, l’accelerata è spiegata dal fatto che il club inglese lavora per anticipare la concorrenza (Chelsea in testa). Foto: twitter ajax