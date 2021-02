Nuove possibili positività in casa Torino, sospeso l’allenamento odierno. Il comunicato del club

Dopo i tre casi di positività al Covid-19 comunicati la scorsa settimana, in casa Torino potrebbero emergerne altri, nel corso delle prossime ore in seguito ai nuovi test antigenici effettuati. Proprio per questo, come comunicato dal club granata, è stato sospeso l’allenamento di oggi in attesa di nuovi controlli: “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli”.