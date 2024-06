Il direttore sportivo Maurizio Pellegrino lascia la NuovaReggina, come vi avevamo anticipato venerdi scorso . Questo il comunicato delle dimissioni: “LFA Reggio Calabria comunica che, in data odierna, Maurizio Pellegrino ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore sportivo. La Società ringrazia il direttore per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali”.