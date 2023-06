Nunziata su Pafundi: “Un talento straordinario. Come classe pura è delizioso”

Il ct degli Azzurrini, Carmine Nunziata, ha elogiato alla Gazzetta dello Sport Simone Pafundi , trequartista dell’Udinese e giovanissima stella sempre più brillante del calcio italiano: “Un talento straordinario. Come classe pura è delizioso e stiamo parlando di un 2006. Spero solo che trovi continuità anche all’Udinese per crescere ancora. È il classico calciatore che con una giocata può risolverti la partita, come è successo contro la Corea del Sud”. Il riferimento è alla semifinale del Mondiale Under 20 disputatosi in quest’ultime settimane. La partita è stata decisa da una punizione battuta magistralmente dal 17nne. Nel novembre del 2022 è stato incluso da Roberto Mancini, nella lista dei convocati per le partite amichevoli contro Albania e Austria. Ha quindi esordito il 16 novembre 2022, a 16 anni e 8 mesi, entrando in campo al 91′ in sostituzione di Marco Verratti nella partita vinta per 3-1 contro l’Albania a Tirana.

Foto: Instagram Pafundi