Nunziata su Gnonto: “Ci ho parlato, per lui è una bella opportunità per tornare su”

Dal ritiro di Milano Marittima, il commissario tecnico dell’Under 21 Carmine Nunziata ha spiegato così le proprie aspettative per le prossime sfide contro San Marino e Irlanda, soffermandosi a parlare anche della convocazione di Willy Gnonto: “Ho parlato con Gnonto, lo avevo già sentito al telefono. E’ normale che ogni giocatore preferisca stare in Nazionale maggiore, ma Willy è intelligente, gli piace giocare a calcio e sa che questa è un’opportunità per tornare su. Gli altri assenti, invece, sono stati rimpiazzati da giocatori validi. Valuteremo le loro condizioni fisiche, ma sembrano buone”.

foto: Instagram Leeds