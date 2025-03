Nunziata: “Spagna squadra più temibile, ma all’Europeo te la devi giocare con tutti”

Presente questo pomeriggio a Mestre nella Biblioteca VEZ, il commissario tecnico della Nazionale U21 italia, Carmine Nunziata, ha così parlato: “Quello che mi ricordo è che ero giovane. Tutte le sfide al Venezia avevano un sapore diverso, per tutto quello che era il percorso per arrivare allo stadio in questa città. Per quanto riguarda le partite sono un test per vedere a che punto siamo prima dell’Europeo, appuntamento dunque molto importante”.

Sulla squadra da temere nel girone: “Normale che quella che si teme di più è la Spagna, ma all’Europeo te la devi giocare con tutti. Ci sono 3 partite in 6 giorni e conta la condizione con la quale arriveremo in quel periodo”.

Foto: Italia