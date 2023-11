Nunziata: “Le motivazioni vanno sempre ricercate in campo, non sono automatiche. I ragazzi sanno che non si può più sbagliare”

Il tecnico della Under 21, Carmine Nunziata, alla vigilia della trasferta contro San Marino, domani alle 18:30, valida per le qualificazioni a Euro 2025. Ecco le sue parole:

“Contro la Norvegia abbiamo fatto benissimo a livello di intensità e voglia di vincere, ma siamo mancati un po’ nel gioco che dovevamo esprimere. Contro San Marino vorrei vedere una crescita proprio sotto questo aspetto, perchè è una nazionale che si chiude molto e riparte in contropiede. Saranno fondamentali le marcature preventive e la riaggressione. Si dà per scontato che le motivazioni ci siano in automatico solo perché si indossa la maglia della Nazionale ma è sbagliato. Le motivazioni vanno sempre ricercate e in questo senso abbiamo già pagato con la Lettonia”.

Sulla formazione: “I ragazzi sono consapevoli che non si può più sbagliare. In campo andrà sempre la miglior formazione, voglio una squadra che faccia il suo calcio e che abbia intensità”.

Foto: Twitter FIGC