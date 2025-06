Nunziata: “Gattuso farà grandi cose. Con la Spagna qualcuno riposerà, farò dei cambi”

16/06/2025 | 18:00:43

Il CT dell’Italia U21 Carmine Nunziata ha presentato la partita contro la Spagna in conferenza stampa, commentando anche l’approdo di Gattuso sulla panchina azzurra: “Faccio un grosso in bocca al lupo al mister, ha un compito non facile ma sicuramente farà grandi cose. Non l’ho ancora sentito, mi hanno detto che potrebbe venire a vedere qualche partita in Slovacchia. Mi farebbe molto piacere. In questi anni c’è sempre stata grande collaborazione tra la Nazionale maggiore e l’Under 21, penso che continuerà ad esserci”. Sulla partita: “Farò sicuramente qualche cambio – preannuncia il tecnico auspicando di recuperare Baldanzi per i quarti – perché abbiamo quattro giocatori diffidati e qualcuno che ha giocato due partite e ha bisogno di riposare. Visto che abbiamo l’opportunità di poterlo fare è giusto gestire queste cose, anche perché i 23 ragazzi che ho portato qui sono tutti ottimi calciatori. Quella che giocherà sarà sicuramente la formazione migliore”.

FOTO: X Twitter FIGC