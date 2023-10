Nunziata: “Era fondamentale vincere. Prestazione di intensità e qualità”

Carmine Nunziata, CT dell’Italia Under 21, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia sulla Norvegia.

Queste le sue parole: “E’ stata fatta una grande prestazione contro una squadra forte, la Norvegia dalla metà campo in sù è forte. Vittoria meritata, prestazione fatta di intensità e qualità. C’è grande soddisfazione. La classifica? Oggi era fondamentale vincere e ci siamo riusciti. Faccio i complimenti ai ragazzi”.

Squadra in crescita: “Sì, siamo in crescita, Baldanzi e Pio Esposito sono giocatori importanti, con caratteristiche diverse ma importanti. La scelta di Casadei? Una questione di intensità, dovevamo pressare alto e ho fatto questa scelta al posto di Miretti”.

Foto: twitter FIGC