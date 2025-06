Nunziata: “Conosciamo la qualità della Spagna, ma c’è grande voglia di fare una bella partita”

17/06/2025 | 20:20:21

Il commissario tecnico dell’Italia U21 Carmine Nunziata ha parlato ai microfoni in vista del match contro la Spagna valido per la fase a gironi degli Europei di categoria. Di seguito le dichiarazioni del tecnico azzurro, riportate da Uefa.com: “Ogni partita ha una sua storia. Conosciamo la qualità della Spagna e sappiamo che è molto forte in attacco. Da parte nostra c’è la voglia di fare una bella partita”.

FOTO: X Twitter FIGC