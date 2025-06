Nuno Tavares: “Il trasferimento alla Lazio mi è servito. Felice di essere stato il miglior uomo assist in Serie A”

04/06/2025 | 22:21:48

L’esterno della Lazio, Nuno Tavares, ha parlato a Diario de Noticias della propria stagione: “A prescindere dalle cose buone che sono successe individualmente e collettivamente, soprattutto all’inizio della stagione, la verità è che alla fine abbiamo mancato i posti in Europa e questo ha frustrato i nostri obiettivi e le aspettative dei tifosi. È anche per loro che giochiamo e in questo senso, ovviamente, non ero soddisfatto, anche perché ci hanno sostenuto molto fin dall’inizio”.

A livello personale sembra essere andata bene, sei stato anche convocato in nazionale: “Andare alla Lazio è stato molto importante per me. Sono riuscito a ritrovare la regolarità e l’influenza che un giocatore cerca e a realizzare il mio obiettivo di arrivare in Nazionale. Sono stato il terzino con più assist in Italia, sono stato anche tra i migliori a livello europeo in questo senso, perché avevo la possibilità di mostrare che anche un terzino può offrire un contributo offensivo. Volevo la nazionale ed è arrivata”.

Facevi parte dei 27 convocati del Portogallo per la Nations League, ma alla fine non sei stato incluso nel gruppo che giocherà le partite decisive. Perché? È stato pianificato?

“È stata una scelta arrivata in modo molto naturale, quando sono con il Portogallo sono tra i migliori giocatori al mondo e l’allenatore deve fare delle scelte; tutto era un po’ in stand-by a causa della finale di Champions League, che i portoghesi del PSG hanno vinto in modo spettacolare e quando sono arrivati, ovviamente non potevamo rimanere tutti”.

Hai già fatto qualche stagione all’estero. Ti sei trovato bene in contesti diversi? Come sarà il 2025/26 per Nuno Tavares?

“A livello individuale, le cose sono migliorate molto in questa stagione alla Lazio, dove sono riuscito a trovare opportunità e costanza nel mio calcio. Mi sono adattato molto bene alla città e al club, sono stato accolto molto bene da tutti e le prestazioni hanno iniziato a essere positive. Ora mi concentro sul riposo e sul tentativo di dare il meglio di me nella prossima stagione”.

Foto: Instagram personale