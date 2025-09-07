Nuno Tavares: “Emozionante ricordare Diogo Jota. Ambizioni? Punto sempre al massimo”

07/09/2025 | 14:00:21

Nuno Tavares, esterno della Lazio, ha parlato dal ritiro del Portogallo, soffermandosi sulla vittoria per 5-0 in Armenia.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo portato il nostro vantaggio a un livello accettabile. Ma abbiamo sempre cercato di fare di più e abbiamo ottenuto la vittoria. Abbiamo sempre avuto l’ambizione di vincere la partita, fin dal primo minuto. Lo spogliatoio era concentrato e unito, e sapevamo cosa dovevamo fare. Abbiamo semplificato le cose nel primo tempo”.

Sul gol di Ronaldo per Diogo Jota? “Eravamo tutti molto felici, perché è un segno che lui è presente con noi e ha reso possibile questo momento. Sarà sempre con noi. L’Ungheria? Sarà una bella partita, contro un grande avversario, e saremo preparati, come lo siamo per qualsiasi avversario. Siamo sempre concentrati sul fare il nostro lavoro. Per quanto riguarda l’essere titolare, non dipende da me. Sono qui e preparato come gli altri per dare il massimo e giocare per la nazionale.

Convocazione? Come giocatore, voglio sempre essere tra i migliori. È sempre un piacere rappresentare la Nazionale, indipendentemente dalle circostanze. Sono felice e sono qui per essere uno in più per aiutare la squadra”.

Foto: Instagram Serie A