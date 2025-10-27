Nuno Mendes: “Nessun contatto con il Manchester United, voglio portare in alto il PSG”

27/10/2025 | 16:25:22

Nuno Mendes si è raccontato in una intervista concessa a Ouest France, dove ha avuto la possibilità di chiarire come sono andate le cose con il Manchester United, club al quale era stato accostato: “Non c’è mai stato nulla. Il mio agente ha parlato spesso con il presidente, ma io ho sempre voluto restare qui. Volevo contribuire a portare il PSG ai massimi livelli, ed era un desiderio condiviso da tutti. Ho cercato di imparare presto il francese per uscire e conoscere meglio la città. Il PSG è un grande club con grandi giocatori: volevo farne parte”.

foto sito psg