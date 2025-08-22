Nuno Espirito Santo ammette: “Il mio rapporto con il proprietario del Forest non è più lo stesso”

Nuno Espirito Santo ha dichiarato che il suo rapporto con il proprietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, è cambiato rispetto alla scorsa stagione al punto di rilasciare le seguenti dichiarazioni, riportate da The Athletic: “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il proprietario. La scorsa stagione eravamo molto vicini, quasi ogni giorno. Quest’anno, invece, non è più così”.

Foto: Instagram Nottingham Forest