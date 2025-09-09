Nuno Espirito Santo-Nottingham Forest, gli attriti che hanno portato alla rottura

09/09/2025 | 19:20:49

Non tirava una buona aria di certo dalle parti di City Ground, ormai ex casa di Nuno Espirito Santo. Nell’ultimo periodo, il tecnico portoghese aveva espresso pubblicamente gli attriti con la società, a partire dal proprietario dei Tricky Trees, Evangelos Marinakis. “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il proprietario. Lo scorso anno eravamo molto vicini, quasi ogni giorno. Quest’anno, invece, non è più così”, aveva dichiarato l’allenatore di Sao Tome. Un periodo già complesso, ulteriormente inasprito dal clamoroso retroscena dietro le quinte tra Espirito Santo ed Edu Gaspar, “Global Head of Football” del club. Un acceso scontro dai toni duri, che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. Al netto dei risultati in campionato, l’epilogo sembrava già scritto da tempo. Da oggi, in seguito al licenziamento annunciato dalla società di Nottingham, Nuno Espirito Santo non siederà più sulla panchina del club inglese, che verrà occupata nel corso della stagione dall’ex Tottenham, Ange Postecoglou.

Foto: Instagram Nottingham Forest