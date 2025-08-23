Caos Nottingham Forest: scontro tra Nuno Espirito Santo ed Edu Gaspar

23/08/2025

Periodo complicato per Nuno Espirito Santo all’interno dell’ambiente Nottingham Forest. Il tecnico portoghese, dopo aver rivolto delle sorprendenti dichiarazioni in conferenza all’indirizzo del proprietario del Forest, stando a quanto riporta The Atheltic, avrebbe avuto anche un clamoroso scontro con Edu Gaspar dietro le quinte. L’allenatore, in particolare, si sarebbe rivolto in modo molto diretto e aggressivo. È una questione personale, quella tra l’ex Al-Ittihad e il “Global Head of Football”, e forse l’aspetto più preoccupante per i tifosi dei Tricky Trees è che – continua il quotidiano inglese -, allo stato attuale, sembrerebbe difficile immaginare una riconciliazione tra i due componenti dell’organigramma societario.

Foto: Instagram Nottingham Forest