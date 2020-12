Nuno Espirito Santo: “Dobbiamo evitare che i giocatori vadano nei negozi, è un rischio troppo grande”

Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Tottenham, queste alcune delle sue parole riportate da Marca:

“Abbiamo del personale che può fare acquisti e andare al supermercato per conto dei giocatori, dobbiamo evitare qualunque tipo di rischio perchè abbiamo una rosa corta e alcuni giocatori infortunati. Non ci possiamo permettere di perderne altri, il livello di infezione del Covid-19 sta aumentando molto”.

