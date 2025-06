Nunez-Napoli: interesse sempre alto, ma nessun blitz a Liverpool

25/06/2025 | 10:54:56

Darwin Nunez resta la prima scelta per l’attacco del Napoli. E fino a quando ci sarà la possibilità di prenderlo, il club azzurro metterà in stand-by qualsiasi altra soluzione. Lucca resta in lista, ma è la seconda scelta. I contatti tra Napoli e Liverpool sono andati avanti e stanno andando avanti, bisogna trovare una quadra sul cartellino (gli azzurri partono da 40-42, i Reds chiedono almeno 8 milioni in più di base fissa e bonus), quindi urge lavorare no stop. Ma non hanno fondamento le voci su una missione del Napoli ieri a Liverpool, i contatti sono andati avanti senza la necessità – almeno per ora – di un summit.

Foto: sito ufficiale Liverpool