Nunez: “Mi adatterò alla Serie A, giocherò dove vuole Zanetti. Sono pronto a essere un leader”

31/07/2025 | 15:05:44

Unai Nunez si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore dell’Hellas Verona dopo la trattativa che vi abbiamo raccontato dal 23 luglio: “Ho avuto la fortuna di aver giocato molti grandi giocatori, sia a livello di club che di nazionale. Se dovessi dire due nomi farei Sergio Ramos e all’Athletic Fernando Amorebieta. Potrei fare anche altri nomi come Laporte. Ho visto molto la Serie A, si lavora molto tatticamente e difensivamente, c’è meno possesso palla. Credo di potermi adattare, ho le qualità che chiede il mister, ho voglia di iniziare a vivere questa esperienza. Sono aggressivo, vado forte sul pallone tanto nel corpo a corpo che nei duelli aerei. Posso anche giocare il pallone e impostare, sempre se lo chiede il tecnico. Gioco dove vuole lui Posso giocare in tutti e tre i ruoli, chiaramente sono più comodo a destra e al centro non essendo mancino, ma sono disponibile a giocare ovunque. Sono arrivato qui sapendo che il Verona fosse una buona squadra, con giovani di prospettiva, giocatori con molta forza fisica e buon dominio della palla, penso si possa fare una buona stagione, penso che gli obiettivi che si è prefissato il club siano raggiungibili. Devo allenarmi al massimo per poter essere un leader e aiutare i compagni al massimo. Non sono venuto qui con l’idea di essere un leader, ma se è quello che mi chiederà la squadra sono pronto ad esserlo”.

FOTO: Sito Verona