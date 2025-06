Nunez, il Napoli in pista da oltre un mese. E in Serie A…

17/06/2025 | 11:54:18

Darwin Nunez non è certo una pista nuova per il Napoli. I primi contatti li abbiamo svelati nella notte tra il 7 e 8 maggio, quindi parliamo di circa 40 giorni fa, ma c’erano stati dialoghi (e forse un incontro) anche prima. Il Napoli era uscito allo scoperto e ora sta approfondendo. Negli ultimi giorni si è parlato di un altro club di Serie A (il Milan), ma almeno fino qui senza tracce concrete. Il Napoli sa che per il cartellino si può scendere sotto i 50 milioni, ha incassato la disponibilità del diretto interessato e questo è già importante, già tre o quattro giorni fa aveva approfondito con l’entourage di Nunez. Per simili trattative occorrono prudenza e pazienza, tenendo conto che uno specialista come quello in uscita dal Liverpool ha tanti pretendenti. Ma il Napoli sa di poter giocare la partita e proprio per questo motivo ha tenuto in stand-by, almeno fin qui, l’opzione Lucca (anche lui in lista da maggio). Foto: sito ufficiale Liverpool