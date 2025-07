Nunez, il Liverpool è chiuso per lutto. Il Napoli può aspettare perché…

Ci sono cose più serie nella vita. Il Napoli ha sempre messo Darwin Nunez in cima alla lista della spesa, ha memorizzato il prezzo, continua a tenere Lorenzo Lucca come alternativa (valutazione 40 milioni). Ma l’attesa per Osimhen e la necessità di chiudere le altre operazioni sono spiegazioni logiche per restare in stand-by. Anche perché c’è una motivazione nettamente più importante: in questi giorni il Liverpool è chiuso per lotto, il recente dramma ha messo in prima fila situazioni molto più urgenti rispetto alle futili trattative di calciomercato.

