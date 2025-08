Nunez e il futuro, chi l’ha cercato in Serie A e chi può cercarlo

02/08/2025 | 23:55:02

Alla larga dalla serie “un nome al giorno” cerchiamo di fare chiarezza sul futuro di Darwin Nunez. In Italia lo hanno cercato, fin qui seriamente, il Napoli – che ha poi deciso di virare su Lucca – e la Juve, come anticipato nei giorni scorsi, che deve individuare altre ipotetiche soluzioni nel caso in cui ci fossero intoppi per il prioritario obiettivo Kolo Muani. Altre situazioni in Italia passerebbero attraverso la conoscenza della cifra che chiede il Liverpool: 55 milioni più bonus, formula garantita che sia diritto-obbligo. Nel frattempo da quasi due mesi, come anticipato, l’Al Hilal lo ha messo in lista ed è in attesa che Nunez decida di aprire alla soluzione araba per intavolare una trattativa.

Foto: sito ufficiale Liverpool