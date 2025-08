Nunez-Al Hilal due mesi dopo: Simone Inzaghi spera

01/08/2025 | 23:15:45

L’Al Hilal deve ancora prendere un attaccante di spessore, ha memorizzato strada facendo l’impossibilità di arrivare a Victor Osimhen che ha voluto solo il Galatasaray. E ora confida di poter andare fino in fondo per Darwin Nunez, una pista che vi avevamo svelato addirittura lo scorso 6 giugno quando l’Al Hilal aveva messo i primi passi. A quei tempi Nunez sperava ancora nel Napoli che poi ha deciso di virare su Lucca, per l’Al Hilal non sarebbe un problema mettere sul tavolo i soldi che chiede il Liverpool. Nunez aspetterà ancora pochi giorni, vuole capire se può emergere qualcosa di concreto in Europa: la Juve, che sta lavorando per trattenere Kolo Muani, lo ha sondato come raccontato recentemente in esclusiva.

Foto: sito Liverpool