Darwin Nunez: il Milan non c’è, l’Al-Hilal sì (dal 5 giugno) e avanza

06/08/2025 | 12:20:16

Darwin Nunez al Milan: l’abbiamo ritenuta sempre una pista impossibile, per fattibilità e costi. Infatti, chi lo ha accostato – anche non timidamente – fa retromarcia dopo qualche settimana o dopo qualche giorno. E lo accosta all’Al Hilal, per la verità in lizza dal 5 giugno quando lo abbiamo messo a sorpresa nella lista del club arabo e fino a quel momento non c’era alcun tipo di accostamento. Nunez ha aspettato a lungo il Napoli, ha cercato di capire eventuali sponde europee (anche la Juve lo ha sondato ma sempre in alternativa a Kolo Muani) e poi ha aperto all’Al Hilal. L’accordo tra i club non sarà un problema: il Napoli si era avvicinato ai 50 milioni, l’Al Hilal sfonderà quel muro e aggiungerà bonus. In fondo, gli arabi avrebbero pagato la clausola da 75 milioni per Osimhen e garantito un mega ingaggio al nigeriano che poi ha scelto il Galatasaray. Trovare l’intesa con Nunez, nel momento in cui l’apertura dell’attaccante è totale, non dovrebbe rappresentare un problema.

Foto: sito ufficiale Liverpool