Nubel: “Sarà una grande gara. Svilar? È un ottimo portiere, vedremo domani chi la spunterà”

21/01/2026 | 17:56:30

Il portiere dello Stoccarda, Alexander Nubel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“Domani affronteremo una grande squadra, che gioca con intensità. Dovremmo creare tanto, ma senza esporsi a rischi. Sarà una grande gara, speriamo di portare a casa qualche punto. Se spero nel mondiale? Chiaro che la motivazione è tanta, ma non ho cambiato modo di giocare. Non è una cosa che riguarda solo noi tedeschi, ma tutti. Affronteremo una grande squadra domani, ma lo siamo anche noi e lo vogliamo dimostrare. Non ho mai giocato all’Olimpico, non vedo l’ora di farlo. Se penso di poter essere il n.1 della Nazionale? Lo deciderà il CT, spero che Ter Stegen torni al 100%. Io devo solo lavorare e dare il massimo, faccio del mio meglio con la maglia dello Stoccarda. Svilar? Un ottimo portiere. Lo conosco da tempo, alla sua età è un bel traguardo tagliare le 100 presenze con la Roma. Domani spero faccia una prestazione pessima così da poter vincere. Scherzo, è un gran portiere, vedremo domani chi la spunterà”.

Foto: sito Stoccarda