Ntcham si presenta all’OM e chiarisce: “Sono sorpreso, Villas-Boas mi conosceva e lo sapeva. Vicino al Marsiglia già nel 2019”

Giorno di presentazione per Olivier Ntcham l’ultimo acquisto del Marsiglia che tanto ha fatto infuriare l’ormai ex tecnico dell’OM Villas-Boas fino a rassegnare le dimissioni. A margine di ciò, ha voluto chiarire alcune affermazioni, in particolare quelle dove l’ex tecnico non sarebbe stato a conoscenza dell’arrivo del centrocampista all’OM: “ Mi sono state dette queste parole, e mi ha sorpreso molto perché quando ho finito l’Euro con gli U21 (2019), l’OM mi voleva, Zubizarreta aveva contattato il mio entourage. André Villas-Boas mi conosceva bene, lo sapeva. Mi ha sorpreso molto, ma poi ho ignorato questa storia perché sono felice di essere a Marsiglia. Per niente al mondo mi sarei rifiutato di venire qui. Ero positivo e non vedevo l’ora”.

Foto: twitter marsiglia