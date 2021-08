Ntcham saluta il Celtic: “Grazie a tutti per questi 3 anni e mezzo”

Olivier Ntcham lascia definitivamente il Celtic. Il centrocampista francese, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto un lungo messaggio dove ha ringraziato la società scozzese. “Vorrei ringraziare tutto lo staff del Celtic per i 3 anni e mezzo in cui sono stato lì. Grazie a tutti: l’allenatore, lo staff, i giocatori e tutti coloro che lavorano nel club. Infine, vorrei ringraziare i fedeli sostenitori che ci hanno sempre sostenuto. Auguro tutto il meglio per il futuro”.

The club can confirm that Olivier Ntcham’s contract with #CelticFC has come to an end.

Everyone at the club wishes Oli nothing but success for the future 🍀 pic.twitter.com/BRgY7xb7VJ

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 1, 2021