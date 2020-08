Novellino non stava avanzando, ha ribadito il suo no. Il Perugia va avanti con Oddo

Tanto rumore per nulla. Il Perugia ha cercato un altro allenatore e poi ha deciso di andare avanti con Massimo Oddo. TL’ennesima conferma della politica superficiale del presidente Santopadre, spalleggiato da un direttore sportivo (Goretti) che da anni non riesce a imporre o indirizzare le sue scelte. Una cosa va chiarita: come anticipato ieri, Walter Novellino non stava avanzando verso il Perugia, ma ha subito detto che non avrebbe accettato per due partite. E’ andata proprio così. Contrariamente ad altri allenatori (Sottil a Pescara in testa) che si sono legati per cinque o sei gare senza avere certezza del futuro. Novellino è stato coerente, così il Perugia (dopo aver cercato una soluzione che per mille motivi non poteva essere Cosmi) ha scelto (?) di andare avanti con Oddo. Per preparare il playout contro il Pescara (la città del suo attuale tecnico), aspettando la decisione sul ricorso del Trapani.

Foto: Twitter Perugia